Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:18

Экономист назвал пять привычек, которые могут разорить

Экономист Щербаченко: импульсивные покупки в соцсетях могут опустошить кошелек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К опустошению кошелька могут привести несколько финансовых привычек, среди которых особо выделяются импульсивные покупки в социальных сетях и на маркетплейсах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, регулярные мелкие траты незаметно наносят значительный ущерб личному бюджету.

«Смартфонный шопинг» от скуки может опустошить кошелек. Листание маркетплейсов и соцсетей для развлечения часто приводит к покупке ненужных вещей. Это превращает шопинг в развлечение. Ежедневные мелочи, такие как кофе или спонтанные покупки, кажутся незначительными, но могут составить значительные суммы, которые могли бы быть вложены в важные цели. Также могут разорить импульсивные покупки под влиянием эмоций. Шопинг как реакция на стресс или радость приводит к покупке ненужных вещей и вызывает чувство вины, — пояснил Щербаченко.

По его словам, отсутствие финансового плана и списка покупок усугубляет ситуацию, приводя к хаотичным тратам и переплатам. Экономист также обратил внимание на то, что лень и нежелание контролировать автоматические списания создают дополнительные финансовые потери.

Отсутствие списка покупок и финансового плана ведет к хаотичным тратам и переплатам. Без планирования вы не замечаете, как деньги «утекают» на лишние вещи. К опустошению кошелька также приводят бесплатные пробные периоды на стриминговых сервисах, в приложениях, онлайн-курсах и подписки, о которых вы забываете, а они автоматически списывают деньги с карты месяц за месяцем. Такие автоплатежи становятся «тихими пожирателями» бюджета, — резюмировал Щербаченко.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам и не тратить слишком много. По его мнению, важно планировать расходы и сохранять деньги на будущее.

советы
экономисты
покупки
маркетплейсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.