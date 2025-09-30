Экономист назвал пять привычек, которые могут разорить Экономист Щербаченко: импульсивные покупки в соцсетях могут опустошить кошелек

К опустошению кошелька могут привести несколько финансовых привычек, среди которых особо выделяются импульсивные покупки в социальных сетях и на маркетплейсах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, регулярные мелкие траты незаметно наносят значительный ущерб личному бюджету.

«Смартфонный шопинг» от скуки может опустошить кошелек. Листание маркетплейсов и соцсетей для развлечения часто приводит к покупке ненужных вещей. Это превращает шопинг в развлечение. Ежедневные мелочи, такие как кофе или спонтанные покупки, кажутся незначительными, но могут составить значительные суммы, которые могли бы быть вложены в важные цели. Также могут разорить импульсивные покупки под влиянием эмоций. Шопинг как реакция на стресс или радость приводит к покупке ненужных вещей и вызывает чувство вины, — пояснил Щербаченко.

По его словам, отсутствие финансового плана и списка покупок усугубляет ситуацию, приводя к хаотичным тратам и переплатам. Экономист также обратил внимание на то, что лень и нежелание контролировать автоматические списания создают дополнительные финансовые потери.

Отсутствие списка покупок и финансового плана ведет к хаотичным тратам и переплатам. Без планирования вы не замечаете, как деньги «утекают» на лишние вещи. К опустошению кошелька также приводят бесплатные пробные периоды на стриминговых сервисах, в приложениях, онлайн-курсах и подписки, о которых вы забываете, а они автоматически списывают деньги с карты месяц за месяцем. Такие автоплатежи становятся «тихими пожирателями» бюджета, — резюмировал Щербаченко.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам и не тратить слишком много. По его мнению, важно планировать расходы и сохранять деньги на будущее.