Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:30

Никакого подсолнечного масла в выпечку: готовим песочные кольца «Буфетные» как раньше — классика на правильном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никакого подсолнечного масла в выпечку: готовим песочные кольца «Буфетные» как раньше — классика на правильном тесте. Эти песочные кольца идеально подойдут для чаепития, семейных завтраков или праздничного стола. Для 15 колечек диаметром 8 см вам понадобятся: 200 г масла, 130 г сахара или сахарной пудры, 350 г муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. ванильной эссенции (или полпакетика ванильного сахара), 1/4 ч. л. соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 желток для смазки и 65 г орехов для посыпки.

Сначала сложите все ингредиенты, кроме муки, в миску и взбейте миксером 5 минут или дольше, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте муку и быстро замесите тесто, после чего охладите его в холодильнике до температуры около 20 °C. Присыпьте стол мукой, раскатайте тесто толщиной 6–7 мм и вырежьте круги большой формочкой, в центре сделайте отверстие диаметром 2 см.

Выложите заготовки на противень и заморозьте на 20 минут — это облегчит работу с тестом. Пока тесто охлаждается, поджарьте мелко рубленные орехи при 180 °C 10 минут. Подготовьте желток для смазки, обваляйте каждое кольцо смазанной стороной в орехах и уложите на противень. Выпекайте при 200 °C около 12 минут, следя, чтобы печенье не подгорело. В результате получаются золотистые хрустящие песочные кольца с ароматной ореховой ноткой — классика, которая всегда радует и взрослых, и детей.

Ранее мы готовили ленивый завтрак из лаваша и яиц — хрустящая основа, яичная заливка и начинка по вкусу. Вкусно — и готовить 5 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Общество
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Общество
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Беру одну морковь и превращаю в бомбический десерт — сочный и ароматный кекс из моего личного топа рецептов
Общество
Беру одну морковь и превращаю в бомбический десерт — сочный и ароматный кекс из моего личного топа рецептов
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Семья и жизнь
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
десерты
выпечка
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.