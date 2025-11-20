Никакого подсолнечного масла в выпечку: готовим песочные кольца «Буфетные» как раньше — классика на правильном тесте. Эти песочные кольца идеально подойдут для чаепития, семейных завтраков или праздничного стола. Для 15 колечек диаметром 8 см вам понадобятся: 200 г масла, 130 г сахара или сахарной пудры, 350 г муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. ванильной эссенции (или полпакетика ванильного сахара), 1/4 ч. л. соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 желток для смазки и 65 г орехов для посыпки.

Сначала сложите все ингредиенты, кроме муки, в миску и взбейте миксером 5 минут или дольше, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте муку и быстро замесите тесто, после чего охладите его в холодильнике до температуры около 20 °C. Присыпьте стол мукой, раскатайте тесто толщиной 6–7 мм и вырежьте круги большой формочкой, в центре сделайте отверстие диаметром 2 см.

Выложите заготовки на противень и заморозьте на 20 минут — это облегчит работу с тестом. Пока тесто охлаждается, поджарьте мелко рубленные орехи при 180 °C 10 минут. Подготовьте желток для смазки, обваляйте каждое кольцо смазанной стороной в орехах и уложите на противень. Выпекайте при 200 °C около 12 минут, следя, чтобы печенье не подгорело. В результате получаются золотистые хрустящие песочные кольца с ароматной ореховой ноткой — классика, которая всегда радует и взрослых, и детей.

Ранее мы готовили ленивый завтрак из лаваша и яиц — хрустящая основа, яичная заливка и начинка по вкусу. Вкусно — и готовить 5 минут.