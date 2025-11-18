Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:09

Воздушный хворост — вкус из детства: 5 простых шагов — и на столе ароматное лакомство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот хрустящий десерт я помню еще с детства — бабушка всегда готовила его к нашему приезду. Сейчас я делаю такой хворост для своих детей, и он исчезает со стола буквально за минуты. Удивительно, как из простых продуктов получается такое нежное и воздушное лакомство.

Я начинаю с того, что тщательно растираю шесть желтков со столовой ложкой сахара, потом добавляю сливки и постепенно ввожу муку. Тесто получается упругим и эластичным — главное, дать ему отдохнуть полчаса под полотенцем. После этого раскатываю его в пласт толщиной около сантиметра, нарезаю на полоски и аккуратно скручиваю их спиралью. Обжариваю в хорошо разогретом топленом масле, полностью погружая каждую спиральку — так хворост равномерно пропекается и покрывается золотистой корочкой. Готовые хрустящие спиральки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и щедро посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

