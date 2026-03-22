22 марта 2026 в 17:30

Никаких больше покупных сладостей. Готовлю печенье а-ля кукурузные палочки — хрустящие, воздушные, тают во рту

Домашние кукурузные палочки — гениально простая и невероятно вкусная альтернатива магазинным сладостям. Беру кукурузную муку, молоко и яйца и готовлю хрустящее, воздушное печенье прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие палочки с нежной, пористой серединкой, которые буквально тают во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их остудить.

Для приготовления вам понадобится: 100 граммов кукурузной муки мелкого помола, 70–100 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки.

В сотейнике соедините молоко с маслом и солью, доведите до кипения. Всыпьте кукурузную муку, постоянно помешивая, проварите 3–5 минут до густой однородной массы и остудите. Вбейте в массу яйца, тщательно размешайте до состояния гладкого заварного теста. Переложите тесто в кондитерский мешок, отсадите тонкие полоски на пергамент. Запекайте в духовке при 180 градусах 15–25 минут до золотистого цвета. Готовые печенья остудите и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Мария Левицкая
