04 декабря 2025 в 10:30

Ни разу не пекли рождественский штоллен? Невероятный рецепт на творожном тесте — аромат праздника в вашем доме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ни разу не пекли рождественский штоллен? Невероятный рецепт на творожном тесте — аромат праздника в вашем доме. Этот штоллен — не просто выпечка, а воплощение уюта и волшебства зимних праздников. Насыщенный сухофруктами, орехами и цитрусовой свежестью, он станет вкусным подарком для всей семьи и создаст неповторимую атмосферу в доме.

Для его приготовления вам понадобится: 250 г творога, 2 ст. л. кокосового масла или обычного, 2 ст. л. сахара, 120 г смеси сухофруктов (изюм, курага, клюква), 50 г орехов, 200 г цельнозерновой муки или обычной, 10 г разрыхлителя, 1 апельсин, 2 яйца, 1/2 ч. л. корицы и ⅓ ч. л. молотого имбиря.

Как приготовить: с апельсина снимите цедру на мелкой терке, а из мякоти выжмите сок. Залейте этим соком сухофрукты и оставьте минимум на час для пропитки. В миске смешайте творог, яйца и сахар до однородности. Добавьте мягкое кокосовое масло и цедру апельсина. Просеките к массе муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Сухофрукты откиньте на сито, слегка обваляйте в муке и вместе с измельченными орехами вмешайте в тесто. Сформируйте из теста традиционный продолговатый батон, выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистого цвета. Дайте штоллену полностью остыть — и пусть его аромат наполнит ваш дом предвкушением праздника.

Ранее мы пекли уютный пирог из 4 ингредиентов. Когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом.

Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Как вернуть томатному соку тот самый вкус из детства: простой совет из СССР, который преобразит даже магазинный напиток
Как вернуть томатному соку тот самый вкус из детства: простой совет из СССР, который преобразит даже магазинный напиток
Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома
Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома
Европейский туроператор отменил рейс в Финляндию из-за невыпавшего снега
Европейский туроператор отменил рейс в Финляндию из-за невыпавшего снега
Фарш в лаваш и на сковороду — через 7 минут уже едим! Хрустящие чебуреки на завтрак или перекус
Фарш в лаваш и на сковороду — через 7 минут уже едим! Хрустящие чебуреки на завтрак или перекус
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

