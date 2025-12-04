Ни разу не пекли рождественский штоллен? Невероятный рецепт на творожном тесте — аромат праздника в вашем доме. Этот штоллен — не просто выпечка, а воплощение уюта и волшебства зимних праздников. Насыщенный сухофруктами, орехами и цитрусовой свежестью, он станет вкусным подарком для всей семьи и создаст неповторимую атмосферу в доме.

Для его приготовления вам понадобится: 250 г творога, 2 ст. л. кокосового масла или обычного, 2 ст. л. сахара, 120 г смеси сухофруктов (изюм, курага, клюква), 50 г орехов, 200 г цельнозерновой муки или обычной, 10 г разрыхлителя, 1 апельсин, 2 яйца, 1/2 ч. л. корицы и ⅓ ч. л. молотого имбиря.

Как приготовить: с апельсина снимите цедру на мелкой терке, а из мякоти выжмите сок. Залейте этим соком сухофрукты и оставьте минимум на час для пропитки. В миске смешайте творог, яйца и сахар до однородности. Добавьте мягкое кокосовое масло и цедру апельсина. Просеките к массе муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Сухофрукты откиньте на сито, слегка обваляйте в муке и вместе с измельченными орехами вмешайте в тесто. Сформируйте из теста традиционный продолговатый батон, выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистого цвета. Дайте штоллену полностью остыть — и пусть его аромат наполнит ваш дом предвкушением праздника.

