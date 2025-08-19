Немецкая хозяйка рассказала рецепт яичного салата! Вкуснота из 4 продуктов! Лёгкий, но сытный салат с пикантной ноткой маринованных огурцов и горчицы. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина!

Ингредиенты

Яйца — 5–6 шт.

Маринованные огурцы — 5–6 шт.

Зелёный лук — 1 пучок

Сметана или греческий йогурт — 3-4 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Сухари чесночные — по вкусу (батон, чеснок, масло, соль и специи)

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурцы нашинкуйте мелкими кусочками, зелёный лук тонко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной или йогуртом, добавьте горчицу, соль и перец. На сковороде обжарьте батон, порезанный кубиками с чесноком, солью, специями и оливковым маслом. Сверху посыпьте домашними чесночными сухарями. Подавайте охлаждённым.

