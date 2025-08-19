Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:45

Немецкая хозяйка рассказала рецепт яичного салата! Вкуснота из 4 продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкая хозяйка рассказала рецепт яичного салата! Вкуснота из 4 продуктов! Лёгкий, но сытный салат с пикантной ноткой маринованных огурцов и горчицы. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина!

Ингредиенты

  • Яйца — 5–6 шт.
  • Маринованные огурцы — 5–6 шт.
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Сметана или греческий йогурт — 3-4 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сухари чесночные — по вкусу (батон, чеснок, масло, соль и специи)

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурцы нашинкуйте мелкими кусочками, зелёный лук тонко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной или йогуртом, добавьте горчицу, соль и перец.
  2. На сковороде обжарьте батон, порезанный кубиками с чесноком, солью, специями и оливковым маслом. Сверху посыпьте домашними чесночными сухарями. Подавайте охлаждённым.

Ранее мы делились рецептом салата, для которого ничего не надо варить! Очень вкусный, с фасолью и помидорами.

яйца
сухарики
огурцы
салат
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
