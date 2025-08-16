Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 08:00

Ничего не надо варить! Чумовой салат с фасолью и помидорами

Ничего не надо варить! Чумовой салат с фасолью и помидорами! Этот салат — настоящая бомба! Сочные помидоры, нежная фасоль, хрустящие сухарики и пикантная заправка создают гармоничный вкус. Блюдо получается сытным, ароматным и готовится за 10 минут.

Ингредиенты

  • Фасоль консервированная — 1 банка
  • Помидоры — 3–4 шт. (нарезать кубиками)
  • Сыр твердый — 80 г (натереть)
  • Чеснок — 1–2 зубчика (пропустить через пресс)
  • Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) — небольшой пучок
  • Сухарики — 1 горсть (лучше домашние)
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Фасоль откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой. Помидоры нарезать кубиками, сыр — тонкой соломкой или натереть.
  2. В миске смешать фасоль, помидоры, сыр, чеснок и рубленую зелень. Добавить майонез, соевый соус и перец, аккуратно перемешать. Перед подачей посыпать сухариками, чтобы они остались хрустящими.

Совет: для более легкого варианта замените майонез на греческий йогурт. Если любите острое, добавьте немного чили или каплю острого соуса.

Ранее мы готовили азиатскую фунчозу с курицей и овощами! Готовится 15 минут.

