Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Готовится 15 минут

Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Этот рецепт покорил тысячи кулинаров — идеальный баланс нежной лапши, сочной курицы и хрустящих овощей в пикантном соусе. Готовится за 15 минут и станет вашим любимым вариантом ужина!

Ингредиенты

Фунчоза — 300 г

Куриное филе — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский красный — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок 1 зубчик

Кинза — 1/2 пучка

Масло растительное — 4 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 2 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Фунчозу залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Курицу нарежьте тонкими полосками, обжарьте на 2 ст. л. масла до золотистости, в конце добавьте 1 ч. л. сахара для карамелизации. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, морковь и огурец — тонкой брусочками. Обжарьте овощи на оставшемся масле 3–4 минуты, добавьте измельчённый чеснок и специи. Соедините лапшу, курицу и овощи, влейте соевый соус, хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте дольками помидора и кинзой.

