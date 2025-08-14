Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:30

Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Готовится 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Этот рецепт покорил тысячи кулинаров — идеальный баланс нежной лапши, сочной курицы и хрустящих овощей в пикантном соусе. Готовится за 15 минут и станет вашим любимым вариантом ужина!

Ингредиенты

  • Фунчоза — 300 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец болгарский красный — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок 1 зубчик
  • Кинза — 1/2 пучка
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Фунчозу залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Курицу нарежьте тонкими полосками, обжарьте на 2 ст. л. масла до золотистости, в конце добавьте 1 ч. л. сахара для карамелизации. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, морковь и огурец — тонкой брусочками.
  2. Обжарьте овощи на оставшемся масле 3–4 минуты, добавьте измельчённый чеснок и специи. Соедините лапшу, курицу и овощи, влейте соевый соус, хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте дольками помидора и кинзой.

Ранее мы готовили салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов.

салат
фунчоза
курица
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео удара БПЛА по дому в Ростове-на-дону
Звезда «Ливерпуля» отказалась возглавить «Спартак»
Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород
Часть российской делегации отправилась на саммит России и США
Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»
Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП
В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России
В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева
Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши
Удары по Белгороду, Ростову, Волгограду: как ВСУ атакуют Россию 14 августа
Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться
В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным
Закон о тишине в Оренбургской области: что нужно знать
Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина
Россиянина арестовали после рассказа матерных анекдотов
Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону
Назван тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Военэксперт раскрыл, насколько опасен для России украинский «Сапсан»
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде
Общество

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.