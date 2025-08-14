Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Готовится 15 минут

Азиатская фунчоза с курицей и овощами! Этот рецепт покорил тысячи кулинаров — идеальный баланс нежной лапши, сочной курицы и хрустящих овощей в пикантном соусе. Готовится за 15 минут и станет вашим любимым вариантом ужина!
Ингредиенты
- Фунчоза — 300 г
- Куриное филе — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Перец болгарский красный — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Кинза — 1/2 пучка
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Кориандр молотый — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Фунчозу залейте кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Курицу нарежьте тонкими полосками, обжарьте на 2 ст. л. масла до золотистости, в конце добавьте 1 ч. л. сахара для карамелизации. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, морковь и огурец — тонкой брусочками.
- Обжарьте овощи на оставшемся масле 3–4 минуты, добавьте измельчённый чеснок и специи. Соедините лапшу, курицу и овощи, влейте соевый соус, хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте дольками помидора и кинзой.
Ранее мы готовили салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов.