Не нужно быть шефом, чтобы это приготовить: золотистые конверты с фаршем и сыром. Два движения — и хит недели готов

Не нужно быть шефом, чтобы это приготовить: золотистые конверты с фаршем и сыром. Два движения — и хит недели готов

Эти конверты — воплощение кулинарной демократии: их успех абсолютно не зависит от вашего опыта на кухне. Все, что требуется, — смешать сочный фарш с ароматными специями, добавить щедрую порцию сыра и упаковать эту начинку в хрустящий лаваш. Процесс настолько прост и интуитивно понятен, что действительно сводится к двум основным действиям, а результат превосходит все ожидания. Золотистые, источающие аппетитный аромат конверты станут хитом не только на неделе, но и прочно поселятся в вашем репертуаре самых востребованных блюд.

Для начинки смешайте 400 г любого мясного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, соль, черный перец и ваши любимые специи (паприка, сушеный чеснок). Добавьте 150 г твердого сыра, натертого на крупной терке. Тонкий лаваш разрежьте на квадраты. На середину каждого положите 1,5–2 столовые ложки начинки. Края лаваша заверните внутрь, формируя аккуратный конверт. Обжаривайте конверты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежим овощным салатом или любым сливочным соусом для макания.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.