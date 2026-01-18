Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:00

Не нужно быть шефом, чтобы это приготовить: золотистые конверты с фаршем и сыром. Два движения — и хит недели готов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти конверты — воплощение кулинарной демократии: их успех абсолютно не зависит от вашего опыта на кухне. Все, что требуется, — смешать сочный фарш с ароматными специями, добавить щедрую порцию сыра и упаковать эту начинку в хрустящий лаваш. Процесс настолько прост и интуитивно понятен, что действительно сводится к двум основным действиям, а результат превосходит все ожидания. Золотистые, источающие аппетитный аромат конверты станут хитом не только на неделе, но и прочно поселятся в вашем репертуаре самых востребованных блюд.

Для начинки смешайте 400 г любого мясного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, соль, черный перец и ваши любимые специи (паприка, сушеный чеснок). Добавьте 150 г твердого сыра, натертого на крупной терке. Тонкий лаваш разрежьте на квадраты. На середину каждого положите 1,5–2 столовые ложки начинки. Края лаваша заверните внутрь, формируя аккуратный конверт. Обжаривайте конверты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежим овощным салатом или любым сливочным соусом для макания.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Если в холодильнике пусто: гениальные конвертики с картошкой и луком. Бюджетно, сытно и пальчики оближешь
Общество
Если в холодильнике пусто: гениальные конвертики с картошкой и луком. Бюджетно, сытно и пальчики оближешь
Не умею готовить, но эти конвертики делаю всегда: с тунцом, яйцом и соленым огурчиком. Проще не бывает, а результат — объедение!
Общество
Не умею готовить, но эти конвертики делаю всегда: с тунцом, яйцом и соленым огурчиком. Проще не бывает, а результат — объедение!
Закусочные конвертики из лаваша с ветчиной и адыгейским сыром. Хрустящие снаружи, нежные внутри
Общество
Закусочные конвертики из лаваша с ветчиной и адыгейским сыром. Хрустящие снаружи, нежные внутри
Завернула фарш в лаваш и отправила в духовку: получилось настолько вкусно, что теперь готовлю постоянно
Общество
Завернула фарш в лаваш и отправила в духовку: получилось настолько вкусно, что теперь готовлю постоянно
Беру бекон и фарш — через 20 минут ресторанные макароны на столе. Паста болоньезе по-вкусному
Общество
Беру бекон и фарш — через 20 минут ресторанные макароны на столе. Паста болоньезе по-вкусному
рецепты
конвертики
фарш
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России
«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно сравнили отношения США и ЕС
«Яма»: Сальдо спрогнозировал будущее европейских денег на Украине
Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича
Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан
Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов
Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду
Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое
Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!
Пассажир упал на рельсы петербургского метро
«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию
Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах
Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков
«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.