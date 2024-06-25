Нашествие дронов, сгорела школа, ввели режим ЧС: как ВСУ атакуют РФ 25 июня

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Территории нескольких российских регионов снова оказались под огнем ВСУ. Средства ПВО отразили атаку десятков беспилотников в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Женщина погибла в Белгородском районе из-за прямого попадания ракеты в ее дом. Власти Воронежской области ввели режим ЧС в одном из районов после детонации взрывоопасных объектов. Прилеты снарядов были зафиксированы в ДНР и Херсонской области. Подробности — в материале NEWS.ru.

Под Белгородом погибла местная жительница

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, а в ночь на 25 июня перехватили еще 29 БПЛА.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, за сутки ранения в результате атак ВСУ получили более 10 человек. Некоторые из них попали в реанимацию. В Белгородском районе погибла местная жительница.

«К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки были выбиты окна в девяти квартирах шести многоквартирных домов и в четырех частных домовладениях. Кроме того, были повреждены кровли, заборы, надворная постройка, 17 автомобилей и три коммерческих объекта. В результате ночных атак в муниципалитете ранения получили два мирных жителя, уточнил Гладков.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, беспилотник, предположительно, попал в жилой дом на Харгоре. В результате атаки были повреждены дома на улицах Олимпийская и Щорса. Местного жителя госпитализировали с травмой головы и переломом руки, отмечает канал.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали в Белгородском районе населенные пункты Дубовое, Северный, Беловское, Ближнее, Головино, Стрелецкое, Устинка и Щетиновка. В поселке Северный в 12 квартирах дома были выбиты окна, повреждения получили частный дом, два автомобиля и забор частного домовладения.

В хуторе Климовое Борисовского района был разрушен частный дом в результате обстрелов украинских военных. В селе Байцуры загорелись две хозпостройки, получили повреждения социальный объект, автомобиль, а также линии газо- и электроснабжения, добавил Гладков.

Фото: МО Украины

ВСУ выпустили девять БПЛА и 83 боеприпаса по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино. Два дрона были сбиты, уточнил губернатор. В результате атак получили повреждения 13 частных домов, два гаража, 14 автомобилей, четыре коммерческих объекта, социальный объект, два объекта инфраструктуры и линия электропередачи. Пострадали 10 человек. Семеро из них госпитализированы, двое находятся в реанимации.

В Ракитянском районе сбит один БПЛА самолетного типа. По словам Гладкова, были повреждены линия электропередачи и социальный объект.

Военные ВСУ выпустили 11 снарядов и восемь дронов-камикадзе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка и Середа. Один беспилотник, по словам губернатора, был сбит системой ПВО. В результате ударов были повреждены инфраструктурный объект связи, коммерческий объект, шесть частных домовладений и два автомобиля. В трех многоквартирных домах были выбиты стекла. В селе Муром ранения получил мужчина, он госпитализирован.

Утром 25 июня дрон врезался в «движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия», уточнил губернатор. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского округа.

«Пострадал водитель. Мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

В Яковлевском округе украинские военные атаковали город Строитель, села Быковка и Мощеное. В Строителе получили ранения мужчина и женщина, были выбиты стекла в двух многоквартирных домах, в двух квартирах полностью разрушены балконы. В селе Быковка получили повреждения три частных дома и два автомобиля. В селе Мощеное после прилета снаряда полностью сгорело здание бывшей школы, резюмировал Гладков.

Минобороны РФ не комментировало сообщения Гладкова об ударах ВСУ по Белгородской области.

Фото: П/с губернатора Белгородской области/ТАСС

В районе Воронежской области ввели режим ЧС

По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 июня средства ПВО сбили беспилотник в небе над Воронежской областью.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА самолетного типа.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание», — написал Гусев в своем Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, мирные жители не пострадали.

Позднее Гусев сообщил, что за минувшую ночь атаке ВСУ подверглись два муниципалитета. После обстрелов сдетонировали взрывоопасные объекты, отметил он.

«В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Никто из жителей района не пострадал. Проведено оповещение граждан, проживающих в муниципалитете, с просьбой временно не покидать свои дома и по возможности находиться в помещениях без окон», — отметил губернатор.

Гусев также объявил о введении в Ольховатском районе режима ЧС «для скорейшей ликвидации последствий детонации». С целью обеспечения безопасности жителей власти скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей, а также перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен, по словам губернатора, пройдет 1–2 июля.

Минобороны РФ не комментировало сообщения о детонации взрывоопасных объектов в Ольховатском районе после атак ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ обстреляли несколько поселений в Курской области

Утром 25 июня солдаты ВСУ обстреляли Суджу в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в городе в результате была ранена местная жительница, ее госпитализировали. Также в больницу попал житель Суджи с сердечным приступом. После обстрела возникли пожары в трех домовладениях, добавил глава региона.

Он отметил, что за прошедшие сутки военные ВСУ обстреливали село Гордеевка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, а также деревню Елизаветовка Глушковского района. Средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием в приграничных районах были подавлены и сбиты 10 дронов, добавил губернатор.

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи поселков Теткино и Новый Путь, деревни Елизаветовки Глушковского района, села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Козино Рыльского района», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Жительница хутора Олешня получила ожоги из-за пожара, вспыхнувшего в доме после прилета снаряда. Кроме того, в результате атаки коптера был ранен водитель пожарной машины, добавил Смирнов.

В поселке Теткино из-за прилета БПЛА была повреждена крыша административного здания. В селе Гуево осколки взорвавшегося дрона-камикадзе повредили постройки в домовладении.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об обстрелах ВСУ Курской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека получили ранения в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки была зафиксирована 31 атака ВСУ (днем ранее — 33), в том числе четыре — на Донецком направлении и 27 — на Горловском. ВСУ выпустили по региону 94 боеприпаса различных видов.

В результате обстрелов были ранены три местных жителя, в том числе девочка-подросток 2009 года рождения. Кроме того, пострадал один сотрудник МЧС.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за сутки в результате обстрелов были ранены четыре мирных жителя, в том числе жительница Донецка и женщина в Горловке.

«Повреждены три жилых домостроения в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, объект гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки (ЛЭП). Также повреждены два автомобиля», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Херсонская область оказалась под обстрелами

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», накануне ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Каменка, Новая Каховка, Первомаевка, Новая Збурьевка и Каханы, выпустив 17 снарядов.

В ночь на 25 июня ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Новой Каховке, Большой Лепетихе, Алешках, Подлесном, Горностаевке. Украинские военные выпустили в общей сложности 21 снаряд. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах Херсонской области.

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