Трех россиян ранило при обстреле ВСУ Под Белгородом трое получили осколочные ранения при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трое жителей города Грайворон в Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. В больницу доставили двух женщин и 19-летнего молодого человека. Медики диагностировали у них осколочные ранения ног и рук.

Пострадали трое мирных жителей. <...> По информации медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения их доставят в Городскую больницу №2 Белгорода. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног, — отметил Гладков.

Губернатор также уточнил, что были повреждены шесть частных домов и два гаража. На местах ЧП работают оперативные службы, добавил он.

Гладков накануне сообщил, что ВСУ совершили множественные атаки на населенные пункты Белгородской области. Под ударом оказались села Грузское, Безымено, Демидовка и поселок Дубовое. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых.