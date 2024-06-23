Число жертв ударов ВСУ по Севастополю возросло Развожаев: число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь погибло пять человек, поделился обновленными данными губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых.

В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, к сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, трое погибших детей и двое взрослых, — сказал Развожаев.

Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом.

Развожаев также рассказал, что президент РФ Владимир Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на Севастополь. Глава города отметил, что российский лидер выразил соболезнования семьям погибших.