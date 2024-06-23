Стало известно о звонке Путина Развожаеву сразу после атаки ВСУ Развожаев сообщил, что сразу после атаки ВСУ на Севастополь ему позвонил Путин

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин позвонил главе Севастополя Михаилу Развожаеву сразу после атаки украинской армии на город. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что президент выразил соболезнования семьям погибших.

Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Кроме того в город направлен борт из Москвы. Жители города после получения первой медпомощи отправятся в лучшие клиники столицы, добавил Развожаев.

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов уточнил, что среди раненых — 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в свою очередь рассказала, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За жизни детей борются врачи.

Непосредственно удар ВСУ по отдыхающим на пляже Севастополя тоже попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах можно услышать, как один за другим летят снаряды. Людей охватывает паника, и все с криками разбегаются в попытке спастись. Затем видео резко оборвалось.