Названо официальное количество пострадавших от атаки ВСУ в Севастополе Минздрав: в результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека. Среди них пострадали 27 детей, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.

По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, — сказал Кузнецов.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Telegram-канале сообщила, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За жизни детей борются врачи. Львова-Белова отметила, что скорбит вся страна.

Плач детей и крики взрослых ранее попали на видео, которое очевидцы сняли на пляже во время атаки Вооруженных сил Украины по Севастополю. В ролике слышны звуки взрывов. Отдыхающих окружил черный дым.

Военный корреспондент Александр Коц ранее прокомментировал гибель детей по вине ВСУ фразой «ничего нового». Журналист напомнил, как в августе 2014 года Вооруженные силы Украины из РСЗО «Смерч» обстреляли детский пляж на берегу реки Крынки в ДНР. Тогда жертвами атаки стали 13 человек, включая троих детей.