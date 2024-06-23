«Ничего нового»: Коц высказался о гибели детей в Севастополе Коц припомнил ВСУ гибель детей на пляже в ДНР после удара по Севастополю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя ракетную атаку ВСУ на Севастополь, отметил, что удар был нанесен при помощи дальнобойных американских ракет ATACMS, и подчеркнул, что он контролировался разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США. Военкор также напомнил, что ВСУ уже осуществляли подобную атаку на мирное население в августе 2014 года в ДНР.

Ничего нового. В августе 2014-го ВСУ из РСЗО «Смерч» обстреляли детский пляж на берегу реки Крынки в Зугрэсе, ДНР. Тогда погибли 13 человек, в том числе трое детей, более 30 мирных жителей получили ранения, — написал он.

По словам военкора, тогда Киев снял с себя ответственность, заявив, что удар был нанесен не украинскими военными. Коц считает, что спустя 10 лет методички украинской стороны не изменились.

Коц сообщил, что в Севастополе четыре из пяти ракет были сбиты, пятая — взорвалась в воздухе нал территорией города, после чего на людей посыпались кассетные суббоеприпасы. На данный момент известно, что в результате погибли двое детей трех и девяти лет, порядка 100 человек пострадали.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ погибли три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый.