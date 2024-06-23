Число жертв атаки ВСУ на Севастополь выросло Развожаев: число жертв атаки ВСУ на Севастополь выросло до трех человек

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь стали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый.

Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. <...> Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, — уточнил губернатор.

Развожаев добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем. Градоначальник подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.

Губернатор отметил, что в настоящий момент выехал в больницу, куда повезли пострадавших. На месте происшествия остается главный прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

По данным ведомства, еще одна ракета ATACMS от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета на конечном участке, после чего ее боевая часть сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на Севастополь.