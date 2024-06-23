Названа модель ракет, которыми ВСУ обстреляли Севастополь МО РФ: ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями

Фото: defense.gov

Ракета ATACMS

Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще одна ракета ATACMS от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета на конечном участке, после чего ее боевая часть сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на Севастополь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших при ударе украинских войск по городу выросло до 22 человек. Кроме того, двое мирных жителей погибли. Один из них — двухлетний ребенок.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по Грайворону. Жертвой атаки стал один мирный житель. По словам губернатора, целью противника стала парковка рядом с многоквартирным домом, украинские войска пустили в ход три дрона-камикадзе.