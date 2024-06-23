Украинская атака забрала жизнь двухлетнего ребенка в Севастополе Развожаев: в Севастополе от удара ВСУ погибли двое и пострадали 22 человека

Фото: МО Украины

Жертвами удара Вооруженных сил Украины по Севастополю на юго-западе Крымского полуострова стали два человека, среди которых двухлетний ребенок, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, число пострадавших при атаке увеличилось до 22 человек.

По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибли двое мирных жителя, один из них двухлетний ребенок. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек, — заявил глава города.

Развожаев добавил, что на Учкуевке сохраняется тяжелая обстановка. В микрорайон были направлены все доступные бригады скорой медицинской помощи.

Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы, — отметил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на Севастополь. В общей сложности над гордом было сбито пять воздушных целей. На тот момент число пострадавших составляло 14 человек, включая двух детей.

До этого Развожаев объявил о воздушной тревоге на территории Севастополя. Он призывал жителей города соблюдать меры безопасности. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.