Более 10 человек пострадали при атаку ВСУ на Севастополь Губернатор Развожаев: 14 жителей Севастополя пострадали при обстреле ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы ПВО отразили ракетную атаку украинских сил на Севастополь, сбито пять воздушных целей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в результате падения осколков пострадали 14 человек, включая двух детей.

По предварительной информации спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двоих детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека, — написал Развожаев.

Также губернатор отметил, что на Северной стороне на территории одного из ТСН зафиксировано небольшое возгорание дома, куда попала часть осколков ракеты. Пожар также возник около пансионата «Лазурь», его площадь составляет 150 квадратных метров, туда направлены пожарные. В завершение Развожаев призвал граждан обращаться в экстренные службы в случае обнаружения обломков и других последствий атаки.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 23 июня в четырех российских регионах были уничтожены 33 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 28. БПЛА также были уничтожены в небе над Липецкой, Тульской и Смоленской областями.