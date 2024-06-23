Десятки дронов пытались ночью атаковать российские регионы МО: 33 украинских БПЛА сбиты за ночь в четырех регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Российские системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА в небе над четырьмя регионами РФ в ночь на воскресенье, 23 июня, сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны были перехвачены и уничтожены в Брянской, Липецкой, Тульской и Смоленской областях.

Уточняется, что над территорией Брянской области сбили 28 украинских дронов, по два беспилотника уничтожили в Смоленской и Липецкой областях. Еще один БПЛА был ликвидирован над территорией Тульской области. В ведомстве также уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке украинских беспилотников. По его словам, всего за час силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. По его словам, наибольший удар пришелся на Дубровский, Клинцовский и Новозыбковский районы, а также Стародубский муниципальный округ.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВСУ попытались атаковать Смоленск и Ярцево. Он отметил, что системы ПВО отразили атаку. По предварительным данным, в результате падения обломков дронов никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, сообщали в пресс-службе МО. В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью.