Средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над Россией МО: силы ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cредства ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что два БПЛА над Брянской областью, два — над Смоленской областью и один над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря, — написали в МО.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что два украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в Смоленском районе. По его словам, дроны были сбиты при попытке атаковать один из военных объектов.

Накануне, в ночь на 21 июня, дежурными средствами ПВО над российской территорией были также уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехвачено 70 БПЛА. Еще 43 дрона сбиты над территорией Краснодарского края, граничащего с Адыгеей, и один — над Волгоградской областью. Кроме того, российская авиация уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.