Украинские БПЛА атаковали два российских города Анохин: украинские БПЛА атаковали Смоленск и Ярцево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Смоленском и Ярцево силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его информации, на местах происшествий работают оперативные службы.

По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет, — написал глава региона.

Он также попросил жителей области в случае обнаружения частей БПЛА к ним не приближаться. Анохин посоветовал сразу же звонить по телефонам экстренных служб.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о продолжении массированной атаки дронов ВСУ на регион. По его данным, пострадавших и повреждений нет. До этого он информировал, что за час над регионом было сбито 12 дронов. По его словам, сработала система противовоздушной обороны. По сведениям главы региона, массированному нападению Вооруженных сил Украины подверглись Дубровский, Клинцовский и Новозыбковский районы, а также Стародубский муниципальный округ.

В Суджанском и Беловском районах Курской области средства ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины, заявлял врио губернатора региона Алексей Смирнов. Кроме того, зафиксирована DDoS-атака на серверы, отвечающие за систему оповещения. Произошел сбой, и система не сработала.