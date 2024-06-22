ВСУ «отрубили» систему оповещения и выпустили ракеты по российскому региону ПВО сбила две украинские ракеты над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Суджанском и Беловском районах Курской области средства ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Кроме того, зафиксирована DDoS-атака на серверы, отвечающие за систему оповещения.

Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников! К сожалению, из-за DDoS-атаки на серверы произошел технический сбой и система оповещения не сработала вовремя. Последствия атаки уже устранены, — уточнил Смирнов.

Он призвал сограждан не снимать и не публиковать кадры работы ПВО. Смирнов подчеркнул, что от этого напрямую зависит безопасность военных и мирного населения.

Также Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области при помощи беспилотников-камикадзе. По информации Смирнова, на месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет. Помимо этого, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание.

Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате попытки атаки никто не пострадал.