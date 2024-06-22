Магазин в Курской области вспыхнул после прилета дрона ВСУ Смирнов: украинские дроны-камикадзе атаковали магазин в поселке Теткино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области при помощи беспилотников-камикадзе, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, на месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет.

Сегодня в поселке Теткино Глушковского района украинские дроны-камикадзе атаковали продовольственный магазин. Никто из жителей не пострадал. Возникший пожар ликвидирован подразделением спасателей и силами добровольной пожарной дружины, — написал Смирнов.

Кроме того, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание. Спасатели продолжают тушить пожары.

В селе Махновка Суджанского района в результате обстрела повреждены здания не действующей на данный момент птицефабрики, — добавил врио губернатора.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на поселок Белая Березка в Трубчевском районе. В результате прилета FPV-беспилотников там были повреждены частный дом, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль.