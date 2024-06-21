В Брянской области пресекли атаку беспилотника ВСУ Богомаз: ПВО уничтожила дрон ВСУ над Клинцовским районом Брянской области

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате попытки атаки пострадавших нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — говорится в сообщении главы области.

Ранее оперштаб по региону передавал, что при падении обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае пострадали два человека. Предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать, отметили в ведомстве.

До этого украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. Согласно данным врио главы региона Алексея Смирнова, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка. Пожар потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины.