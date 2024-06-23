Массированные атаки ВСУ на российский регион продолжились Богомаз: ВСУ продолжают атаковать Брянскую область беспилотниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Позже он написал, что сбито еще два дрона самолетного типа.

По информации главы региона, массированному нападению Вооруженных сил Украины подверглись Дубровский, Клинцовский и Новозыбковский районы, а также Стародубский муниципальный округ.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — резюмировал Богомаз.

Ранее он сообщал, что за час над регионом было сбито 12 дронов. По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

В Суджанском и Беловском районах Курской области средства ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины, заявлял врио губернатора региона Алексей Смирнов. Кроме того, зафиксирована DDoS-атака на серверы, отвечающие за систему оповещения. Произошел сбой, и система не сработала.

21 июня средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района, информировал губернатор Брянской области. По его словам, в результате попытки атаки никто не пострадал.