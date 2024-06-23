Над российским регионом за час уничтожили 12 БПЛА Богомаз: над Брянской областью ПВО за час уничтожила 12 беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, благодаря работе систем противовоздушной обороны было уничтожено 12 воздушных целей.

В течение часа уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа <...>. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы, — отметил губернатор Брянской области.

Перед этим Богомаз сообщал о повторной атаке ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа на Брянскую область. По его информации, пострадавших и разрушений не было.

До этого ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, чтобы нанести массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд военных предприятий. В Минобороны отметили, что операция прошла в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской энергетике.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области с помощью беспилотников-камикадзе. На месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Помимо этого, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание.