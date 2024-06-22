Ракетчики ответили Украине на попытки навредить энергетике России МО: нанесен групповой удар по объектам энергетики и складам Украины

Фото: МО РФ

Российские военные с использованием высокоточного оружия большой дальности нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в нуждах военных предприятий, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что операция была проведена в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике России.

Для ответного удара было задействовано оружие воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Помимо энергетических объектов, целями также стали склады с боеприпасами, поставленными странами Запада. Все запланированные цели были успешно поражены.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — указано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели российские силы нанесли 14 групповых ударов по инфраструктуре Украины, в том числе обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса. Уточняется, что среди пораженных целей числятся места, где украинские военные проводили подготовку к запускам безэкипажных катеров.

До этого в МО РФ сообщили о нанесенном групповом ударе по объектам энергетики Украины. Атаке подверглись предприятия, где велось производство вооружения и военной техники для ВСУ.