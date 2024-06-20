Стало известно, как Россия отомстила за атаку по своим энергообъектам МО России сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины

Фото: МО РФ

Российские силы нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны страны. Атаке подверглись предприятия, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Применялось при этом высокоточное оружие и беспилотники. По данным ведомства, все цели были поражены. Удары нанесены в ответ на попытки Киева атаковать российские энергетические объекты, уточнили в пресс-службе МО.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики ВС РФ нанесен групповой удар <...> по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью украинские войска попытались атаковать дронами Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны страны сбили 15 беспилотников самолетного типа.

Telegram-канал «НАТОптыш» ранее сообщил, что российские военнослужащие группировки «Север» поразили пункт временной дислокации противника на Харьковском направлении. По данным канала, удар был нанесен из артиллерийского орудия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников уничтожена в Красногоровке ДНР. Наряду с личным составом ликвидировано и несколько единиц техники.