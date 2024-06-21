ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам на Украине

Фото: МО РФ

Российские силы за неделю нанесли 14 групповых ударов по инфраструктуре Украины, в том числе обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. Поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов и электроподстанции.

Поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров, — говорится в сообщении.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Накануне в МО РФ сообщили о нанесенном групповом ударе по объектам энергетики Украины в ответ на попытки Киева атаковать российские энергетические объекты. Атаке подверглись предприятия, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Применялись при этом высокоточное оружие и беспилотники. По данным ведомства, все цели были поражены.

Также накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников уничтожена в Красногоровке в ДНР. Наряду с личным составом ликвидировано и несколько единиц техники, уточнил он.