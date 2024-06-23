Российский регион подвергся повторной атаке ВСУ Богомаз: над Брянской областью сбили еще один дрон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом, написал в своем Telegram-канале глава Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Оперативные службы работают на месте, — сообщил губернатор региона.

Перед этим он информировал о двух дронах самолетного типа, сбитых в небе над областью. Пострадавших и разрушений также не было.

До этого ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, чтобы нанести массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд военных предприятий. В Минобороны отметили, что операция прошла в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской энергетике.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области с помощью беспилотников-камикадзе. На месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Помимо этого, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание.