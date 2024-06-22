Над российским регионом сбили два беспилотника Богомаз: над Брянской областью уничтожены два беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над территорией Трубчевского района силами противовоздушной обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Над территорией Трубчевского района уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — добавил глава региона.

До этого ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, чтобы нанести массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд военных предприятий. В Минобороны отметили, что операция прошла в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской энергетике.

В ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, сообщали в пресс-службе МО. В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, столько же — над Смоленской и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района с помощью беспилотников-камикадзе. На месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Помимо этого, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание.