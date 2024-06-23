«Работает ПВО»: воздушная тревога объявлена в Севастополе Губернатор Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе и призвал жителей соблюдать меры безопасности. В своем Telegram-канале он также написал, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, — написал Развожаев.

Губернатор также подчеркнул, что для сохранения здоровья и жизней важно не находиться на открытом пространстве, поскольку основную опасность представляют осколки. По его словам, российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ в ночь на 23 июня выпустили 33 беспилотника по четырем российским регионам: Брянской, Липецкой, Тульской и Смоленской областям. Известно, что больше всего дронов — 28 — были уничтожены в небе над Брянской областью.

До этого, 21 июня, Михаил Развожаев сообщал об атаке ВСУ, в ходе которой российские системы ПВО сбили четыре украинских дрона. По его словам, после падения обломков в районе Монастырского шоссе загорелась трава, возгорание оперативно ликвидировали. О пострадавших ничего не сообщалось.