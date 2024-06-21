Несколько беспилотников ВСУ сбили над Севастополем Развожаев: военные уничтожили четыре дрона ВСУ над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Российские военные в ходе отражения атаки противника сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Севастополем, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, повреждений объектов нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже четыре беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал, — отметил градоначальник.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района. В результате попытки атаки пострадавших нет, добавил он.

До этого в Минобороны указали, что ПВО в ночь на 20 июня сбила 15 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов пришлось на Адыгею — там уничтожили шесть БПЛА. По три летательных аппарата вывели из строя в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.