Названо количество жертв атаки ВСУ на Грайворон Гладков: мирный житель погиб в результате удара ВСУ по городу Грайворону

Фото: МО Украины

Мирный житель скончался в результате удара ВСУ по городу Грайворону, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава региона отметил, что атаковали тремя дронами-камикадзе. Целью ВСУ стала парковка рядом с многоквартирным домом.

Снова произошла беда, самое страшное — погибший мирный житель. Мужчина от полученного ранения скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Самая искренность и глубокое соболезнование всем родным и близким погибшего, — написал Гладков.

По его словам, ранения получили трое. В результате применения дрона в центре Грайворона пострадали два мирных жителя. Двух бойцов теробороны доставили в районную больницу. Один мужчина получил перелом костей лица и закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он в реанимации. Второй получил тяжелое ранение спины и закрытую черепно-мозговую травму. Обоих переведут в областную клиническую больницу.

Женщина, которая пострадала от атаки третьего беспилотника, получила срочную помощь от медиков, но отказалась от госпитализации. БПЛА настиг ее на балконе многоквартирного дома.

Утром Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, выпустив более 110 снарядов за последние сутки. По словам главы региона, при артиллерийском обстреле скончался житель села Салтыково.