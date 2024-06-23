Украинские войска выпустили более сотни снарядов по российскому региону Гладков: ВСУ выпустили свыше 110 снарядов по Белгородской области за сутки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области, выпустив по региону более 110 снарядов за последние сутки, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при артиллерийском обстреле погиб один человек, им оказался житель села Салтыково, он скончался до приезда скорой.

В селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков, — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что 57 боеприпасов противник выпустил по Белгородскому району. Украинские войска также использовали беспилотники, один из них был сбит средствами противовоздушной обороны. Житель хутора Климовое получил травмы, его доставили в больницу Белгорода с контузией.

Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил о гибели местного жителя при обстреле со стороны украинской армии по левому берегу Днепра. Кроме того, один человек получил травмы. Уточняется, что под ударом оказалось село Левые Саги, расположенное под Алешками.