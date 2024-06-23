Житель Херсонской области погиб при обстреле ВСУ Мирный житель погиб при обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Один человек погиб и еще один пострадал при обстреле украинских войск по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, под ударом ВСУ оказалось село Левые Саги, расположенном под Алешками, передает ТАСС.

В результате обстрела населенного пункта Левые Саги один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести, — заявил он.

Также представитель экстренных служб сообщил, что украинская сторона вела обстрелы и ночью, нанося удары по гражданской инфраструктуре: всего было выпущено 32 снаряда из ствольной артиллерии. Сейчас специалисты работают на местах и уточняют характер повреждений, а также ведут поиск возможных пострадавших.

Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» сорвала перегруппировку ВСУ на Каховском направлении. Заявляется об уничтожении плавсредств украинской армии на островах Днепра.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ в ночь на 23 июня выпустили 33 беспилотника по четырем российским регионам: Брянской, Липецкой, Тульской и Смоленской областям. Известно, что больше всего дронов — 28 — были уничтожены в небе над Брянской областью.