На островах Днепра была сорвана перегруппировка ВСУ МО: ВС РФ сорвали перегруппировку ВСУ на островах Днепра

Фото: МО РФ

Роман Кодрян

Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении сорвала перегруппировку Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, артиллерия ВС России уничтожила плавсредства противника на островах Днепра.

Офицер пояснил, что группировка войск обеспечивала контроль островной зоны Днепра. По его данным, военнослужащие огнем артиллерии не допустили перегруппировку ВСУ и продолжили уничтожение плавсредств противника, стремящегося высадиться на левом берегу Днепра.

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 130 бойцов, рассказал 22 июня Роман Кодрян. По его словам, российские военнослужащие не допускали перегруппировки войск противника, используя артиллерийский огонь.

Ранее СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ информировали, что российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании полиции в Кривом Роге. МО РФ данную информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. МО РФ также не делало заявлений по поводу этой информации.