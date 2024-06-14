«Военная хроника»: российская авиация нанесла удары по трем аэродромам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВКС России в ночь на 14 июня нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, атака проводилась в том числе и силами стратегической авиации. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Канал утверждает, что прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой область. В публикации канала отмечается, что также в этих районах отработали российские БПЛА «Герань-2».

Telegram-канал «Изнанка» ранее опубликовал кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает канал, таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Между тем российские силы ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщили в пятницу, 14 июня, в пресс-службе Минобороны РФ. 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий накануне сообщил, что Часов Яр в ДНР на сегодняшний день примерно на 70% находится под контролем ВС РФ. По его словам, российские военные обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения и продовольствия.