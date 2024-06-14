Стало известно о поражении командного центра ГУР Украины ТАСС: ВС РФ поразили командный центр ГУР Украины в Кривом Роге

Фото: МО РФ

Российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. Как отмечается, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции, — приводит агентство слова собеседника.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщил, что ВКС России в ночь на 14 июня нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого в Сети появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию также не комментировало.

Тот же Telegram-канал накануне сообщил об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров теробороны ВСУ. Как отмечает канал, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.