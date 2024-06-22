ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов МО: ВСУ за сутки потеряли в зоне работы группировки «Днепр» до 130 бойцов

Фото: МО РФ

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 130 бойцов, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, российские военнослужащие не допускали перегруппировки войск противника, используя артиллерийский огонь.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица М777 калибра 155 мм, три гаубицы Д-20 калибра 152 мм, самоходно-артиллерийская установка «Акация» калибра 152 мм, гаубица «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубица Д-30 калибра 122 мм, орудие М-119 калибра 105 мм. Ударными беспилотными летательными аппаратами выведены из строя пять единиц автомобильной техники, — отметил он.

Кроме того, ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ при попытке высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожались FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ информировали, что российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании полиции в Кривом Роге. МО РФ данную информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. МО РФ также не делало заявлений по поводу этой информации.