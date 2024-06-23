Появилось новое видео с пляжа в Севастополе под огнем ВСУ Очевидцы представили видео с пляжа в момент атаки ВСУ по Севастополю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидцы представили новое видео, которое снято во время атаки Вооруженных сил Украины по Севастополю. В ролике слышен звук летящих снарядов, а также крики людей. Удалось поймать кадр, на котором отдыхающие начинают покидать пляж. На видео слышно, как плачут дети под взрывы в воздухе, вокруг пляжа рассеялся черный дым, а отдыхающих охватила паника.

Свидетели атаки ВСУ также сняли первые минуты трагедии. На опубликованном ролике видно, как люди в пляжной одежде бегом выносят пострадавших на импровизированных носилках из лежанок. Раненых они оставляли у дороги, чтобы передать каретам скорой помощи. На тот момент одна из машин с медиками уже забрала нескольких пострадавших.

Ранее очевидцы представили кадры побитых осколками снарядов ВСУ автомобилей. Машины находились на парковке неподалеку от пляжа в Учкуевке. На фото видно, как одна машина полностью разбита. У другой пробило стекло и колесо.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами атаки ВСУ стали три человека. Среди погибших оказалось два ребенка и один взрослый. Количество пострадавших выросло до 100 человек. По словам Развожаева, все врачи и медперсанал находятся на рабочих местах. Губернатор подчеркнул, что удар ВСУ омрачил праздник Троицы. Градоначальник назвал произошедшее большим горем. Противник, добавил он, «исподтишка» атаковал мирных жителей.