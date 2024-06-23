Появились кадры побитых осколками снарядов машин в Севастополе Очевидцы представили фото побитых машин в Севастополе после атаки ВСУ

Фото: defense.gov

Очевидцы поделились кадрами побитых осколками автомобилей на парковках рядом с пляжем в Учкуевке. Фото представил Telegram-канал «ЧП/Крым». У одной из машин выбило стекла, у другой — стекло и колесо.

Снизу это не кровь, а антифриз от авто. У серой машины пробито стекло и колесо. А черная в хлам разбита, — поделились очевидцы.

Фотографии появились после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, жертвами которой стали три человека. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что погибли два ребенка и один взрослый. Количество раненых, уточнил он, выросло до 100 человек. Задействована вся местная система здравоохранения. Врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, подчеркнул губернатор. Развожаев напомнил, что удар ВСУ пришелся на светлый праздник Троицы.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя около 12:15. В ведомстве уточнили, что ВСУ применили ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, полученные от США. Четыре из них удалось сбить средствами ПВО. Одна ракета отклонилась от траектории полета на конечном участке и сдетонировала в воздухе. Осколки снаряда упали на Севастополь.