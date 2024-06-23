Первые минуты после удара ВСУ по Севастополю попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сняли первые минуты после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь. Telegram-канал Readovka представил короткое видео, где заметно, что люди в пляжной одежде бегом выносят пострадавших, сделав из лежанок импровизированные носилки. Раненых оставляют у дороги, где их должны забрать кареты скорой помощи.

Люди пострадали, их складывают, сейчас будут увозить. <...> Только что еще увезли машину [с пострадавшими]. <...> Взрыв был буквально 10 минут назад, — рассказал свидетель.

Непосредственно удар ВСУ по отдыхающим на пляже Севастополя тоже попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах можно услышать, как один за другим летят снаряды. Людей охватывает паника, и все с криками разбегаются в попытке спастись. Затем видео резко оборвалось.

Кроме того, очевидцы поделились кадрами побитых осколками автомобилей на парковках рядом с пляжем в Учкуевке. У одной из машин выбило стекла, у другой — стекло и колесо.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь стали три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Глава города добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем. Градоначальник подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.