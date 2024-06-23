Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе попал на видео

Фото: МО Украины

Удары Вооруженных сил Украины по отдыхающим на пляже Севастополя попал на видео. На опубликованных в Telegram-канале «ЧП / КРЫМ» можно услышать, как один за другим летят снаряды. Люди охватывает паника, и все с криками разбегаются в попытке спастись. Затем видео резко оборвалось.



Очевидцы рассказали, что на пляже погибла пожилая женщина, которая в момент атаки ВСУ находилась в воде. Информации о пострадавших на берегу моря пока нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь стали три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Глава города добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем. Градоначальник подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. По данным ведомства, четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.