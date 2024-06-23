«Севастополь скорбит»: в городе объявили день траура Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлен день траура после атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Михаил Развожаев

В Севастополе после ракетной атаки украинских сил, в результате которой погибли три человека и более 120 пострадали, объявлен день траура, назначенный на 24 июня, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.

В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, — написал Развожаев.

Ранее в Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди которых числятся 27 детей. Также известно, что жертвами атаки стали три человека, включая двух детей.

До этого в Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.