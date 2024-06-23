Минобороны России назвало ответственных за трагичную атаку на Севастополь Минобороны России: ответственность за удар ВСУ по Севастополю лежит на США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты несут прямую ответственность за удар Вооруженных сил Украины по мирным жителям Севастополя, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там пояснили, что американские специалисты вводят полетные задания в свои ракеты. В ведомстве также отметили, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.

Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, — говорится в публикации.

Представители министерства напомнили, что именно США поставили Украине оружие, которым она ударила по Севастополю. В ведомстве назвали атаку на город преднамеренным террористическим актом со стороны ВСУ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту удара украинских войск по Севастополю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к произошедшему.

По данным Минздрава России, в результате атаки на Севастополь со стороны ВСУ были травмированы 124 человека, среди которых 27 детей. Кроме того, при атаке погибли трое жителей города, среди которых двое несовершеннолетних.