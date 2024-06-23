Дело о теракте возбудили после удара по Севастополю СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате удара ВСУ погибли и пострадали жители города, в том числе дети.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к теракту. На местах прилетов работают следователи и криминалисты ведомства.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, число пострадавших при ударе украинских войск по городу выросло почти до 100 человек. Погибшими числятся трое горожан, среди которых два ребенка.

Минобороны России установило, что украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них от воздействия средств ПВО отклонилась от заданной траектории и взорвалась в небе, осколки боеприпаса упали на город.