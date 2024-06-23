Украинские дроны снова атаковали жилые дома в белгородских селах Гладков: ВСУ ударили дронами по Грузскому, Безымену, Дубовому и Демидовке

Вооруженные силы Украины совершили множественные атаки на населенные пункты Белгородской области, под ударом оказались села Грузское, Безымено, Демидовка и поселок Дубовое, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, в Грузском при ударе трех беспилотников выбило окна и повредило кровлю в двух частных домах. В еще одном загорелась крыша. В Безыменом сброшенными с беспилотников снарядами поврежден коммерческий объект торговли. В Дубовом пострадал один частный дом, в Демидовке — объект системы водоснабжения.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, — добавил Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших от украинской атаки увеличилось до 22 человек, все они обратились за медицинской помощью. Кроме того, погибли два жителя города, включая двухлетнего ребенка.