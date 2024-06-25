Дрон ВСУ влетел в грузовик с водителем в российском регионе Гладков: ВСУ атаковали КамАЗ в Белгородской области, водитель госпитализирован

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа.

Пострадал водитель. Мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — пишет глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в результате ночного обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Он уточнил, что тело убитой было обнаружено в селе Беловском во время обхода, в ее дом попал снаряд.

До этого губернатор информировал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Он также сообщил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По данным главы области, пострадали три человека.

Минобороны в свою очередь сообщило, что в ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Отмечается, что наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов.